Tragedie în Gorj: o fată de 14 ani a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat înainte

O adolescentă de 14 ani din Gorj a murit la scurt timp după ce a fost transportată la Spitalul din Novaci, unde medicii au încercat timp de aproximativ două ore să-i salveze viața.
Fata avea o branulă montată la braț și a ajuns la unitatea medicală în stare gravă, fiind diagnosticată cu edem pulmonar. Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar necropsia urmează să stabilească exact cauza decesului.
Fata a ajuns la spital în stare gravă
Adolescenta a fost transportată cu ambulanța la spital în cursul serii. Potrivit medicilor, în momentul în care a fost preluată era deja cianotică.
Starea ei s-a deteriorat rapid după internare. Medicii au încercat să o stabilizeze și au efectuat inclusiv manevre de resuscitare, însă fără rezultat.
Ce s-ar fi întâmplat înainte
Primele informații din anchetă arată că fata nu s-ar fi simțit bine înainte de a ajunge la spital. Ea, sora geamănă și mama lor ar fi primit acasă un tratament medicamentos. Celelalte două persoane nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă starea adolescentei s-a agravat ulterior.
Fata avea o branulă montată pe braț, însă deocamdată nu există o concluzie oficială care să stabilească dacă tratamentul administrat anterior are vreo legătură cu decesul.
Procurorii au deschis dosar penal
Cazul a intrat în atenția anchetatorilor, iar procurorii efectuează cercetări pentru ucidere din culpă. Ancheta trebuie să stabilească ce a provocat agravarea bruscă a stării adolescentei, ce tratament a primit înainte de internare și dacă există vreo legătură între acesta și deces.
Necropsia va arăta cauza morții
Medicii nu au reușit să o salveze, în ciuda intervenției de urgență. Stabilirea cauzei exacte a morții depinde acum de rezultatele necropsiei și de celelalte probe strânse în anchetă.
Până la finalizarea investigațiilor, nu se poate spune dacă administrarea tratamentului la domiciliu a contribuit sau nu la tragedie. Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care fata și-a pierdut viața.