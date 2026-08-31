Gestul care putea provoca o tragedie: un bărbat și-a atacat fosta parteneră prin sabotarea mașinii

Un bărbat din județul Călărași a fost condamnat de Tribunalul București la 7 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă de omor și distrugere, după ce ar fi sabotat sistemul de frânare al mașinii fostei sale partenere.
Femeia, asistentă medicală, se afla la o intervenție în momentul în care fostul partener ar fi intrat în curtea stației de Ambulanță. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi profitat de întuneric și ar fi tăiat furtunurile sistemului de frânare al autoturismului.
Defecțiunea a fost observată întâmplător de un șofer de ambulanță, care a remarcat urme de lichid de frână sub mașină.
Femeia a fost alertată și nu a mai pornit autoturismul. Ulterior, polițiștii au identificat un suspect după imaginile surprinse de camerele de supraveghere.
Mesaje înainte de incident
Anchetatorii susțin că între cei doi exista un conflict după despărțire. Femeia își refăcuse viața alături de un alt bărbat, iar fostul partener ar fi reacționat negativ la această situație.
Potrivit procurorilor, înainte de incident, bărbatul i-ar fi trimis mesaje în care îi spunea că a visat că va avea un accident și i-ar fi transmis și fotografii cu gropi.
Bărbatul și-ar fi recunoscut fapta, însă a susținut că intenția lui nu a fost să o ucidă, ci să o sperie.
Șapte ani și opt luni de închisoare
Tribunalul București l-a găsit vinovat pentru tentativă de omor și distrugere și a dispus o pedeapsă de 7 ani și 8 luni de închisoare cu executare.
Instanța a stabilit și măsuri pentru protejarea victimei. Dacă sentința rămâne definitivă, bărbatul nu va putea să se apropie la mai puțin de 100 de metri de femeie și va trebui să îi plătească 40.000 de lei daune morale.
Sentința poate fi contestată
Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Avocatul bărbatului a susținut că pedeapsa este minimă și a indicat posibilitatea contestării sentinței la Curtea de Apel.
Cazul rămâne astfel în atenția instanțelor până la soluționarea definitivă a dosarului.