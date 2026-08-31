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Investigație jurnalistică fantome.info: Suspiciuni privind o rețea de influență în jurul unui mare complex comercial din Băneasa

Suspiciuni privind o rețea de influență

Suspiciuni privind o rețea de influență

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 31 aug. 2026, 19:18

O investigație jurnalistică publicată de fantome.info prezintă o serie de acuzații și suspiciuni privind modul în care ar fi fost gestionate relațiile comerciale din jurul unui important complex comercial din Băneasa, în nordul Capitalei. Materialul descrie existența unei presupuse rețele de influență prin care decizii privind spațiile comerciale și contractele de consultanță ar fi fost folosite în beneficiul unui cerc restrâns de persoane.

Potrivit investigației, o parte dintre comercianții care își doreau acces la spații în complex ar fi fost încurajați sau condiționați să încheie contracte de promovare și consultanță cu o firmă apropiată conducerii. Sursele citate de publicația fantome.info susțin că unele dintre aceste servicii ar fi fost, în realitate, doar un mecanism prin care se colectau sume suplimentare de la chiriași, mascate sub forma unor servicii de marketing și PR.

Materialul mai face referire la presupuse comisioane solicitate pentru atribuirea sau prelungirea contractelor unor spații comerciale, precum și la existența unor stenograme care ar indica discuții despre favorizarea anumitor operatori economici.

Investigația extinde suspiciunile și dincolo de Băneasa, susținând că aceeași rețea ar fi încercat să influențeze proceduri privind spațiile comerciale de la Aeroportul Henri Coandă (Otopeni), prin introducerea unei firme de consultanță într-un contract cu miză financiară importantă.

Totodată, fantome.info menționează suspiciuni privind existența unor construcții care ar funcționa fără toate autorizațiile necesare, precum și afirmații despre presupuse legături cu funcționari publici și persoane din instituții ale statului, acuzații pe care publicația spune că le-a transmis și către autoritățile competente.

În final, investigația precizează că au fost formulate solicitări oficiale către instituții publice pentru verificarea situației autorizațiilor și că au fost sesizate organele de cercetare penală cu privire la presupusele fapte descrise în material.

 

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