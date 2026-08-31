Advertising
Actualitate· 1 min citire
Tragedie la Costinești: tânăr de 22 de ani, găsit mort după 10 ore. Cum s-a întâmplat
Înec
Publicat31 aug. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS
Un tânăr de 22 de ani, din Botoșani, a fost găsit mort pe plajă după 10 ore. Acesta intrase în mare într-o zonă fără salvamari. Totul s-a întâmplat în Costinești, unde a fost arborat steagul roșu.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:09Cutremur luni dimineață în Vrancea. Ce magnitudine a avut
- 06:50Atac masiv cu rachete în orașul rus Belgorod: două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite
- 22:39Dezvăluiri din dosarul Fănel Bogos: Contracte de management cu foști ofițeri SRI și avertismente privind o viitoare arestare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News