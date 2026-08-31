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Economie· 2 min citire
Europa vrea să dubleze electricitatea. Seceta îi pune planul în pericol
Electricitate/ Captură video
Publicat31 aug. 2026, 11:07
SursăRealitatea PLUS
Europa vrea de două ori mai multă electricitate, dar are râuri tot mai mici. Criza Dunării izbucnește într-un moment în care Uniunea Europeană își propune să dubleze aproape ponderea electricității în consumul final de energie.
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