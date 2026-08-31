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Economie· 2 min citire

Europa vrea să dubleze electricitatea. Seceta îi pune planul în pericol

Electricitate/ Captură video

Electricitate/ Captură video

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat31 aug. 2026, 11:07
SursăRealitatea PLUS

Europa vrea de două ori mai multă electricitate, dar are râuri tot mai mici. Criza Dunării izbucnește într-un moment în care Uniunea Europeană își propune să dubleze aproape ponderea electricității în consumul final de energie.

Planul european pentru electrificare, prezentat pe 17 iulie, stabilește o țintă orientativă de 46% până în 2040, față de aproximativ 23% în prezent. Comisia Europeană estimează că atingerea obiectivului ar putea reduce factura anuală a importurilor de combustibili fosili cu până la 260 de miliarde de euro.

"Europa va fi vulnerabilă atât timp cât rămâne dependentă de combustibili fosili. Iar de aceea accelerăm tranziția către energie curată, produsă din surse proprii", a declarat președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Problema cu care se confruntă Uniunea Europeană este infrastructura. Aproximativ 40% dintre rețelele europene de distribuție au peste 40 de ani, iar Comisia estimează că sunt necesare investiții de 584 de miliarde de euro până în 2030.

"Am propus un pachet pentru rețele, menit să transforme infrastructura energetică a Europei într-una compatibilă cu era electrificării, iar luna trecută am stabilit un plan de acțiune în acest sens", a afirmat oficialul european.

Europa vrea să alimenteze cu electricitate mașinile, încălzirea locuințelor și tot mai multe procese industriale, dar trebuie să facă acest lucru cu rețele îmbătrânite și cu surse de producție afectate tot mai des de secetă, caniculă și lipsa apei.

"(Planul - n.r.) stabilește o țintă ambițioasă, ca 46% din totalul energiei să provină din electricitate până în 2040. În acest fel putem să încheiem expunerea la șocurile cauzate de prețurile combustibililor fosili", a mai spus aceasta.

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