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Economie· 1 min citire

Dispare o piață emblematică din Constanță. Ce se va construi în locul ei

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat31 aug. 2026, 09:01
Actualizat31 aug. 2026, 09:02

Tarabele se strâng până pe 1 septembrie din Piața Balada din Constanța. Zvonuri despre supermarket și farmacie

Piața Balada, situată pe Aleea Garofiței, a fost un punct important de întâlnire pentru producători și clienți din comunități diferite: români, aromâni, turci, tătari.

Aici se găseau lactate de la Ovidiu, carne, pește, produse tătărești și aromânești, legume, fructe și mâncare proaspătă. Comercianții se mută acum spre piețele Tic-Tac, Cireșica sau Griviței.

Piața este proprietate privată, administrată de Balada Shopping Market SRL. Documentele urbanistice arată că se pregătește desființarea construcțiilor existente și elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru un imobil cu funcțiuni mixte, potrivit replicaonline.ro.

Oficial nu s-a confirmat încă un supermarket, deși circulă astfel de zvonuri. Închiderea vine pe fondul unui fenomen mai larg: alte piețe din Constanța, precum Tomis 2 sau cea de la Autogară, au rămas aproape pustii, iar Piața Brick a dispărut deja. Rămâne de văzut ce va apărea exact pe terenul de la Balada.

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