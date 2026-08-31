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Economie· 1 min citire
Dispare o piață emblematică din Constanță. Ce se va construi în locul ei
FOTO: Arhivă
Publicat31 aug. 2026, 09:01
Actualizat31 aug. 2026, 09:02
Tarabele se strâng până pe 1 septembrie din Piața Balada din Constanța. Zvonuri despre supermarket și farmacie
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