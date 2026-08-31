Bolojan grăbește ultimele decizii pentru PNRR. Hotărârile trebuie publicate până luni seară

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 16:48

Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan aprobă luni ultimele hotărâri necesare pentru închiderea jaloanelor din PNRR, iar premierul a cerut ca actele să fie publicate în Monitorul Oficial până la finalul zilei.

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