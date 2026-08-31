Sorin Grindeanu, după ședința crucială a PSD: Evident că mi-am asumat funcția de prim-ministru, dar președintele e cel care face desemnarea - LIVE TEXT

Publicat 31 aug. 2026, 14:08 Actualizat 31 aug. 2026, 14:17 Sursă Realitatea PLUS

Liderul PSD Sorin Grindeanu a prezentat deciziile luate la finalul ședinței de la Sinaia. Social-democrații vor susține fie un guvern minoritar PSD, cu Grindeanu premier, fie vor accepta un premier independent, dar cu un cabinet din care să facă parte mai mulți miniștri social-democrați. Acesta a precizat că partidul a stabilit și un plan de 10 măsuri care trebuie să constituie linia călăuzitoare a viitoarei guvernări.

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