Miron Mitrea, dezvăluiri incendiare la Realitatea PLUS: „Poliția politică a progresiștilor și execuția lui Bolojan”

Publicat 30 aug. 2026, 19:30 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Miron Mitrea a lansat un atac dur la adresa platformelor de investigație și a liderilor politici actuali, analizând prăbușirea încrederii populației în instituțiile statului și jocurile de culise din spatele viitoarei formule guvernamentale.

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