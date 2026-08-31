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Incident la Costinești. O femeie ar fi atacat cu ouă mașina Protecției Consumatorilor | VIDEO
FOTO: Captură video
Reacție neobișnuită după un control pe faleză. Șeful CJPC Constanța a postat imaginile
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