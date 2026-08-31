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Incident la Costinești. O femeie ar fi atacat cu ouă mașina Protecției Consumatorilor | VIDEO

FOTO: Captură video

FOTO: Captură video

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 31 aug. 2026, 16:17

Reacție neobișnuită după un control pe faleză. Șeful CJPC Constanța a postat imaginile

Incidentul a fost relatat de Horia Constantinescu, președintele CJPC Constanța, într-o postare în care a prezentat reacțiile celor verificați în timpul controalelor de pe litoral.

Potrivit acestuia, femeia s-ar fi aflat în zona limitrofă plajei și ar fi ales să arunce cu ouă asupra autoturismului instituției. Șeful CJPC a descris ironic gestul, numind-o „sprintenă, luptătoarea de gherilă” care a folosit ouăle drept proiectile.

Acțiunea a avut loc în contextul verificărilor pe care comisarii le desfășoară în această perioadă la operatorii economici de pe litoral, pentru a verifica respectarea legislației privind protecția consumatorilor. Imaginile video au fost făcute publice de instituție.

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