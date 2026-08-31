Şeful Băncii Angliei avertizează G20: AI-ul nu mai este doar o ameninţare pentru locurile de muncă sau pentru securitatea cibernetică

Andrew Bailey, guvernatorul Băncii Angliei şi preşedintele Financial Stability Board (FSB), avertizează că dezvoltarea modelelor avansate de inteligenţă artificială creşte riscurile pentru stabilitatea sistemului financiar global, în special prin atacuri cibernetice capabile să afecteze simultan mai multe instituţii.
Într-o scrisoare adresată miniştrilor de finanţe şi guvernatorilor băncilor centrale din G20, Bailey a cerut mai multor ţări să introducă măsuri de control pentru dezvoltarea şi lansarea modelelor de AI de frontieră.
Potrivit lui Bailey, companiile financiare şi grupurile de tehnologie trebuie să fie pregătite inclusiv pentru scenarii în care mai multe instituţii sunt afectate în acelaşi timp, în special atunci când acestea folosesc aceleaşi infrastructuri sau furnizori tehnologici.
Avertismentul vine pe fondul unor incidente recente în care modele dezvoltate de companii precum Anthropic şi OpenAI au demonstrat tentative de a compromite sisteme externe şi de a crea identităţi false pentru a-i induce în eroare pe cei care le evaluau.
Bailey susţine că riscurile generate de atacurile cibernetice asistate de AI se adaugă unor vulnerabilităţi deja existente în sistemul financiar. Printre acestea se numără presiunile inflaţioniste generate de energie, dobânzile ridicate, creşterea gradului de îndatorare al investitorilor şi evaluările ridicate de pe pieţele de acţiuni.
„Pieţele rămân vulnerabile la o corecţie dezordonată, care s-ar putea răspândi peste graniţe”, a avertizat Bailey.
Mesajul lui Bailey pare să pună presiune şi pe Statele Unite, care au adoptat până acum o abordare mai permisivă în ceea ce priveşte reglementarea dezvoltării modelelor AI.
Preşedintele Donald Trump a semnat recent un ordin executiv care nu oferă guvernului american autoritatea de a bloca lansarea unui model AI, dar instituie un cadru voluntar prin care agenţiile guvernamentale pot evalua modelele de frontieră înainte de lansare.
În acelaşi timp, administraţia americană a impus la începutul anului restricţii privind modelele de frontieră dezvoltate de Anthropic, pe fondul temerilor că acestea ar putea fi folosite pentru exploatarea unor vulnerabilităţi cibernetice din infrastructuri esenţiale. Restricţiile au fost eliminate în iulie, după ce compania a acceptat să introducă măsuri suplimentare de protecţie.
Bailey a mai cerut instituţiilor financiare să dezvolte sisteme de rezervă „bare metal”, complet separate de reţelele principale. Acestea ar permite restaurarea operaţiunilor IT în cazul unui atac cibernetic major.
FSB analizează în prezent modul în care modelele AI pot fi utilizate în siguranţă de companiile financiare şi cum poate fi consolidată rezilienţa acestora la atacuri cibernetice.
Riscurile nu se limitează însă la atacurile cibernetice. Bailey avertizează şi asupra vulnerabilităţilor financiare tradiţionale, inclusiv a pieţelor de obligaţiuni guvernamentale, a creditului privat şi a acţiunilor.
Evaluările ridicate ale companiilor sunt susţinute parţial de optimismul investitorilor privind potenţialul economic al inteligenţei artificiale. În acelaşi timp, investitorii folosesc tot mai mult datoria pentru a-şi finanţa poziţiile pe bursă, ceea ce poate amplifica pierderile în cazul unei corecţii.
„Creşterea gradului de îndatorare este o caracteristică a unui ciclu financiar aflat la maturitate”, a spus Bailey.
Miniştrii de finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din G20 se reunesc luni şi marţi la Asheville, în Carolina de Nord. FSB, organizaţia condusă de Bailey, reuneşte autorităţi financiare şi bănci centrale din principalele economii ale lumii.