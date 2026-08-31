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Ziua Limbii Române, sărbătorită simultan în România, Republica Moldova și Ucraina, pentru prima dată. Nicușor Dan: „Suntem uniți de acest liant valoros”
Nicușor Dan (foto: profimedia)
Publicat31 aug. 2026, 10:26
SursăRealitatea.net
Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, celebrată anual pe 31 august. El a subliniat semnificația specială a ediției din acest an, marcată, pentru prima dată, simultan în România, Republica Moldova și Ucraina.
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