Ucraina se răzbună: Atac asupra rețelei energetice din Rusia

Ripostă dură a Ucrainei după atacul soldat cu zeci de victime la Kiev. Forțele ucrainene au lovit infrastructura energetică și militară rusă, în timp ce Kremlinul anunță o nouă etapă de bombardamente masive.
Războiul dintre Ucraina și Rusia intră într-o nouă etapă de escaladare violentă. Ca răspuns la bombardamentele sângeroase din zona capitalei ucrainene, forțele de la Kiev au lansat o serie de lovituri strategice asupra unor obiective militare și energetice de pe teritoriul Federației Ruse.
Printre țintele vizate se numără aerodromurile militare din Eisk (regiunea Krasnodar) și Millerovo (regiunea Rostov), ambele folosite intensiv de aviația rusă. Imaginile satelitare confirmă incendii masive și explozii secundare în aceste zone. În paralel, dronele ucrainene au provocat un incendiu de proporții la rafinăria Kiriși din regiunea Leningrad, unul dintre cele mai importante hub-uri de procesare a petrolului din Rusia.
Moscova avertizează: Urmează atacuri masive asupra rețelei energetice ucrainene
Ca reacție la avarierea infrastructurii sale petroliere, Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică începerea pregătirilor pentru un val de „atacuri masive” îndreptate împotriva sistemului energetic al Ucrainei. Moscova își justifică viitoarele bombardamente drept o măsură directă de retaliere.
Declarația Kremlinului vine pe fondul unei crize umane grave la Kiev, unde un atac rusesc asupra unui depozit de muniție din apropierea zonelor rezidențiale s-a soldat cu 38 de morți, inclusiv patru copii, și a avariat peste 130 de clădiri. Președintele Volodimir Zelenski a promis că fiecare crimă de război va primi un răspuns pe măsură.
Diplomatie în culise: Vizită secretă a șefului CIA la Moscova
În timp ce infrastructurile energetice ale ambelor state sunt vizate de bombardamente continue, pe plan diplomatic au loc mișcări subterane.
Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi efectuat o vizită confidențială la Moscova pentru a purta discuții direct cu Aleksandr Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB). Deși nici Washingtonul și nici Moscova nu au oferit detalii oficiale, întâlnirea este văzută de analiști drept o încercare de a menține un canal secret de comunicare pentru o posibilă reluare a negocierilor de pace.