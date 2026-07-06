Bacalaureat 2026: la ce oră se afișează notele, unde pot fi consultate și când se depun contestațiile

Publicat 6 iul. 2026, 10:50 Sursă Realitatea.Net

Emoții mari pentru absolvenții de liceu și părinții lor. Marți, 7 iulie 2026, Ministerul Educației publică primele rezultate ale examenului național de Bacalaureat, înainte de soluționarea contestațiilor. Notele vor fi disponibile online și la avizierele centrelor de examen, iar în aceeași zi începe și etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor.

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