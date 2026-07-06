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Fetiță bătută de mamă în plină stradă, la Constanța! Imagini cu puternic impact emoțional
Agresiune Constanța / Captură video
Publicat6 iul. 2026, 08:28
Actualizat6 iul. 2026, 08:52
SursăRealitatea PLUS
Imagini șocante surprinse în Constanța. O femeie și-a bătut fiica minoră în plină stradă. Un martor a intervenit și i-a cerut femeii să se calmeze, însă aceasta în loc să se oprească, a reacționat agresiv. Răspunsul său a fost că pur și simplu copilul „o disperă”, motiv pentru care a recurs la violența. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta inclusiv minorii!
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