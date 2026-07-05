Advertising
Actualitate· 1 min citire
Turnul Eiffel, evacuat după ce un bărbat a urcat pe structură cu un steag al SUA
Turnul Eiffel
Un bărbat a fost reținut de poliția franceză după ce a escaladat Turnul Eiffel și a agățat un steag al Statelor Unite, incidentul determinând evacuarea temporară a esplanadei și a două niveluri ale celebrului monument din Paris.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:35Darius Olaru a impresionat chiar împotriva FCSB-ului. Românul începe să devină un om de bază la Union Saint-Gilloise
- 15:30Trump: Benjamin Netanyahu ar putea ajunge la Casa Albă chiar săptămâna viitoare
- 13:19Gest de mare campion făcut de Cristiano Ronaldo pentru un băiat rămas orfan după cutremurele din Venezuela
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News