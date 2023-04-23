Seceta pedologică afectează suprafețe extinse din  Dobrogea, Muntenia, Moldova și nord-vestul Banatului

1

Conţinutul de apă din sol în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite scăzute şi deosebit de scăzute pe suprafeţe agricole extinse din Dobrogea, local în nordul, nord-estul şi estul Munteniei, în sudul, estul, sud-estul şi izolat centrul Moldovei, precum şi în nord-vestul Banatului, arată prognoza de specialitate emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 22 - 28 aprilie 2023