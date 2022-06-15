Primele gaze din Marea Neagră au intrat azi în Sistemul Național de Transport

Gazele sunt extrase din perimetrele offshore de mică adâncime Ana și Doina

Primele gaze naturale extrase din Marea Neagră au intrat miercuri în sistemul naţional de transport, respectiv gazele din perimetrul de la Midia, zăcământul Ana, exploatat de Black Sea Oil & Gas, a anunţat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook

„Este oficial! Primele gaze din Marea Neagră au intrat astăzi în sistemul naţional de transport! Este vorba de gazele din perimetrul de la Midia, zăcământul Ana, exploatat de Black Sea Oil & Gas. Vom avea o cantitate de circa un miliard de metri cubi anual, în plus. Ţara noastră a mai făcut un pas pentru a deveni independentă energetic”, a scris ministrul pe reţeaua de socializare.Black Sea Oil & Gas SA (BSOG), împreună cu partenerii săi de concesiune, Petro Ventures Resources şi Gas Plus Dacia, au început miercuri după-amiaza producţia de gaze din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD), fiind introduse primele gaze în Sistemul Naţional de Transport.Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a acordat miercuri operatorilor economici Black Sea Oil & Gas, Gaz Plus Dacia şi Petro Ventures Resources licenţa pentru desfăşurarea activităţii de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente activităţii de producţie a gazelor naturale pentru perimetrele Pelican şi Midia din Marea Neagră."A fost un drum lung şi plin de provocări pentru a ajunge, în sfârşit, în acest moment important pentru ţară. Proiectul MGD a marcat o serie de premiere pentru România, toate realizate în timpul unei pandemii şi, mai recent, a unui conflict în Ucraina care ameninţa să afecteze operaţiunile din Marea Neagră. Rezultatul tuturor acestor eforturi este că Proiectul MGD asigură nu doar 10% din cererea de gaze a României, ci şi deschide calea, poate chiar utilizând infrastructura proiectului nostru, altor proiecte de dezvoltare din platoul continental al Mării Negre aparţinând României. De asemenea, acest proiect lansează o serie de iniţiative de dezvoltare a energiei verzi, ceea ce face ca MGD să devină o infrastructură integrată de tranziţie energetică", a declarat Mark Beacom, directorul general al BSOG.Conform unui comunicat al ANRE, începerea producţiei de gaze naturale din Proiectul „Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD) – Conductă de alimentare din amonte – Segment terestru” este programată pentru a doua jumătate a lunii iunie 2022. Capacitatea de producţie estimată a proiectului va fi de 1 miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al RomânieiFoto arhivaSursa: Realitatea de Constanta