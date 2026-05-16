Maestrul Nicolae Voiculeț, mesaj emoționant din spital: „Nu m-am oprit. Doar mă ridic din nou. Cu credință.”

Internat de la începutul săptămânii într-un spital de boli infecțioase, maestrul Nicolae Voiculeț a transmis un nou mesaj emoționant pe Facebook.

Artistul spune că nu va fi externat curând, dar nici nu renunță la luptă pentru că-L are pe Dumnezeu lângă el. „Nu m-am oprit. Doar mă ridic din nou. Cu credință. Cu demnitate. Cu Hristos înainte. Respir. Lupt. Cred”, transmite Nicolae Voiculeț.

Mesajul transmis de Nicolae Voiculeț

„Acum înțeleg cât de fragil poate deveni omul într-o singură clipă. Dar tot acum înțeleg și cât de puternic este sufletul atunci când nu se predă.

Sunt încă aici. Sunt viu. Și lupt. Mai am de stat în acest spital. Mai am de învățat din nou multe despre respirație, despre durere, răbdare și liniște. Dar nu sunt singur. Îl am pe Hristos alături de mine și vă am pe voi, oamenii care mi-ați trimis rugăciuni, lacrimi, iubire și speranță.

Toată viața mea am transformat respirația în sunet. Din copilărie, aerul a devenit cântec, iar cântecul a devenit rugăciune pentru oameni și pentru Dumnezeu. Astăzi, când fiecare respirație are o altă greutate, înțeleg mai profund ca niciodată ce dar uriaș am primit.

Poate că Dumnezeu m-a oprit pentru o vreme ca să învăț din nou să respir cu sufletul, nu doar cu trupul. Și vă promit ceva: voi transforma iar această respirație în sunet. Un sunet mai curat și mai viu decât oricând. Pentru România. Pentru cei care încă mai cred în lumină, în iubire și viață.

Nu m-am oprit. Doar mă ridic din nou. Cu credință.

Cu demnitate. Cu Hristos înainte. Respir. Lupt. Cred”.