Impozitul pe venit ar putea crește de la 10% la 15% pentru români - Anunțul momentului

Marcel Ciolacu a explicat cum vede în viziunea sa impozitarea progresivă. El susține că impozitul pe venit ar putea crește de la 10% la 15%.

Marcel Ciolacu a explicat cum vede în viziunea sa impozitarea progresivă. El susține că impozitul pe venit ar putea crește de la 10% la 15%.

Impozitul pe venit ar putea crește de la 10% la 15%, a declarat Marcel Ciolacu, însă românii din clasa de mijloc vor beneficia de deduceri fiscale. 2.500 de euro este un venit mare care trebuie să fie impozitat.

„Orice societate îți dorește o clasă de mijloc cât mai dezvoltată și cât mai largă. Mi-aș dori să venim în primul și primul rând cu anumite deduceri la impozitul pe venit la cei cu venituri foarte mici și cu deductibilitate foarte largă și deduceri pentru clasa medie – pentru învățământ, pensii private, after-school, asigurări de sănătate. Astfel împingi să dezvolți și serviciile”, a spus Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a explicat cum ar funcționa acest sistem:

„De exemplu, venitul dumneavoastră fiind impozitat acum 10% îl ducem la 15%. Eu, stat, în schimb vă las ca cei 5% dumneavoastră personal să decideți dacă mi-i dați mie, statului, sau îi cheltuiți pentru o locuință mai mare, independentă energetic, pentru copiii dumneavoastră, ați mai făcut un copil vă luați o cameră în plus. Așa se dezvoltă societatea. Nu trebuie să rămânem închiși în anumite lucruri.”