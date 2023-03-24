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Economie· 1 min citire
FOTO Ambasadorul SUA în România, vizită în Portul Constanța
FOTO Ambasadorul SUA în România, vizită în Portul Constanța
Vizita a inclus un tur tehnic în portul Constanța, la bordul navei Anghel Saligny, în cadrul căruia au fost prezentate proiectele de investiții și facilitățile de depozitare și încărcare a cerealelor.
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