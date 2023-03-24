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Economie· 1 min citire

FOTO Ambasadorul SUA în România, vizită în Portul Constanța

FOTO Ambasadorul SUA în România, vizită în Portul Constanța

FOTO Ambasadorul SUA în România, vizită în Portul Constanța

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 24 mar. 2023, 23:16

Vizita a inclus un tur tehnic în portul Constanța, la bordul navei Anghel Saligny, în cadrul căruia au fost prezentate proiectele de investiții și facilitățile de depozitare și încărcare a cerealelor.

Kathleen Kavalec, Ambasadorul SUA în România, a vizitat vineri Portul Constanța, în vederea dezvoltării relațiilor de colaborare româno-americane.

La sediul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, E.S. Kathleen Kavalec a avut discuţii cu directorul general, Florin Vizan, care a subliniat importanţa participării portului Constanţa la dezvoltarea relaţiilor de colaborare româno-americane. Alături de conducerea companiei, a participat la discuţii şi Bogdan Stelian Mîndrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

În actualul context al transporturilor de mărfuri la nivel internațional, au fost prezentate facilitățile oferite de Portul Constanța, evidențiindu-se avantajele pe care portul le poate oferi partenerilor săi.Vizita a inclus un tur tehnic în portul Constanța, la bordul navei Anghel Saligny, în cadrul căruia au fost prezentate proiectele de investiții și facilitățile de depozitare și încărcare a cerealelor.În cursul vizitei, Kathleen Kavalec a subliniat că Statele Unite ale Americii sunt solidare cu poporul român şi a accentuat importanţa vitală a rezilienţei în regiunea Mării Negre.„Mi-a plăcut foarte mult vizita mea de astăzi la Constanța, unul dintre principalele motoare economice ale dezvoltării României și unul dintre cele mai dinamice orașe din Uniunea Europeană,”a menționat Ambasadorul Kavalec


Sursa: Realitatea de Constanta

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