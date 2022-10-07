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Economie· 2 min citire
Cristian Diaconescu, despre Schengen: „Responsabilitățile le îndeplinim. Singura problemă este decizia pur politică”
Cristian Diaconescu, despre Schengen: „Responsabilitățile le îndeplinim. Singura problemă este decizia pur politică”
Fostul ministrul de Externe consideră că România îndeplinește din 2009 toate cerințele pentru intrarea în Spațiul Schengen
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