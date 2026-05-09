Urmărire ca în filme în Constanța. Un șofer băut a fugit de polițiști

Un șofer de 37 de ani din Constanța a fost implicat într-o urmărire spectaculoasă pe străzile din cartierul Tomis Nord, după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 9 mai 2026, în jurul orei 3:30, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Bărbatul și-a continuat deplasarea cu viteză mare, fiind urmărit de un echipaj al Poliției municipiului Constanța, pe mai multe străzi din zonă.

În timpul fugii, șoferul a lovit un hidrant, iar apoi, la intersecția cu strada Daliei, a pierdut controlul volanului. Mașina a acroșat două autoturisme parcate, a intrat în coliziune cu mai mulți copaci și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Șoferul se afla singur în autoturism și a fost rănit ușor. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis dosar penal și continuă cercetările.