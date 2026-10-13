Un șofer a rămas fără mașina de 40.000 de euro, după un control pe DN 3. Ce au descoperit polițiștii

Verificările au arătat că vehiculul era căutat în vederea confiscării, în baza unei alerte emise de autoritățile franceze.
Un autoturism înmatriculat în Franța, evaluat la aproximativ 40.000 de euro, a fost indisponibilizat de polițiștii de frontieră după un control pe DN 3, în județul Constanța.
Mașina figura în bazele de date ca fiind căutată
Controlul a avut loc pe 9 octombrie 2026, când polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Ostrov au oprit autoturismul condus de un cetățean român.
În urma verificărilor efectuate prin aplicația eDAC, agenții au constatat că mașina figura în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare.
Polițiștii continuă cercetările
Autoturismul, evaluat la aproximativ 40.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră pentru continuarea cercetărilor.
În acest caz, anchetatorii efectuează verificări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire. La finalul cercetărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.