Trei români au semănat teroare pe străzile din Birmingham. Au lăsat mii de oameni fără internet și telefon

Sursă: realitatea.net

Un caz spectaculos de furt de infrastructură a avut loc în centrul orașului Birmingham, unde trei cetățeni români au fost condamnați la câte trei ani de închisoare după ce au tăiat cabluri subterane de telecomunicații, afectând mii de utilizatori.

Furt planificat în detaliu.

Potrivit anchetatorilor din cadrul West Midlands Police, cei trei - Aldafin Poenaru (49 de ani), Marian Agârlita (37 de ani) și Sorin Condrache (45 de ani) - au acționat pe 20 ianuarie 2026, în zona centrală a orașului, la intersecția Great Charles Queensway cu Newhall Street.

Aceștia au simulat o intervenție tehnică, purtând echipamente specifice muncitorilor - veste reflectorizante, căști de protecție și bocanci - și au delimitat zona cu bariere, pentru a nu atrage suspiciuni.

Mii de utilizatori afectați

În subteran, suspecții au tăiat șapte cabluri active, provocând o avarie majoră în rețeaua de comunicații operată de BT Openreach.

În urma acțiunii, aproximativ 5.000 de persoane au rămas temporar fără servicii de telefonie și internet, iar în total aproape 8.000 de linii au fost afectate. Impactul a fost resimțit inclusiv de instituții publice, firme și sisteme de alarmă.

Prinși în flagrant

Intervenția rapidă a echipelor tehnice și a poliției a dus la prinderea suspecților chiar în timp ce încărcau cablurile într-o dubă. Alarma sistemului de securitate al companiei a fost declanșată în jurul orei 19:30, iar autoritățile au ajuns în scurt timp la fața locului.

Unul dintre suspecți a fost găsit în subteran și a refuzat inițial să iasă, complicând intervenția echipelor de salvare.

Pagube de aproape 100.000 de lire

Compania BT Openreach a estimat costurile totale ale reparațiilor la peste 96.000 de lire sterline. Lucrările au durat mai multe săptămâni și au fost realizate în principal pe timpul nopții, pentru a evita blocarea traficului din centrul orașului.

Operațiunea a fost dificilă, în condițiile în care unele cabluri aveau o vechime de zeci de ani și au trebuit înlocuite cu soluții moderne.

Cei trei au recunoscut faptele și au fost condamnați de instanța Birmingham Crown Court la câte trei ani de închisoare. Deși nu aveau antecedente penale, anchetatorii au subliniat că acțiunea a fost atent organizată.