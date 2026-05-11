Stare de asediu la Tribunalul Constanța. Zeci de mascați păzesc clădirea în timpul procesului unui clan interlop care a terorizat orașul — FOTO/VIDEO

Mobilizare de amploare a forțelor de ordine în zona Tribunalului din Constanța, unde are loc un termen în procesul unui temut clan interlop. Zeci de mascați ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale au format cordoane de protecție pentru a asigura ordinea la unul dintre cele mai riscante termene de judecată din ultimii ani, după cum notează presa locală.

38 de inculpați, în frunte cu iderii temutei grupări cunoscute sub numele de „Mica Sicilie”, au fost aduși la tribunal în condiții de securitate maximă.

Și în interiorul tribunalului numărul polițiștilor este dublu față de o zi obișnuită, având în vedere istoricul de violență extremă al grupării, scrie Ziua de Constanța.

Procurorii DIICOT insistă pentru menținerea arestului preventiv, argumentând că libertatea membrilor grupării ar pune în pericol viața martorilor și a celor zeci de victime identificate.

Grupul infracțional a terorizat Constanța timp de 12 ani, operând o „caracatiță” de 6,5 milioane de euro, bazată pe trafic de minori, violuri, cămătărie și șantaj.