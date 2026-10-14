Radu Miruță: România este pregătită să găzduiască un comandament militar NATO la Marea Neagră

România ar putea găzdui, începând din 2028, un comandament NATO destinat consolidării securității la Marea Neagră.
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că poartă discuții cu Bulgaria și Turcia pentru intensificarea cooperării militare în regiune și a precizat că țara noastră este pregătită să pună la dispoziție o locație pentru noua structură.
România ar putea găzdui noul comandament
Potrivit lui Radu Miruță, statele NATO care au ieșire la Marea Neagră trebuie să își coordoneze mai bine eforturile pentru protejarea regiunii și a infrastructurii critice.
România este dispusă să contribuie la acest proiect prin punerea la dispoziție a unui spațiu destinat funcționării comandamentului. Inițiativa ar putea consolida prezența Alianței Nord-Atlantice într-o zonă strategică, afectată de războiul din Ucraina și de incidentele de securitate din apropierea granițelor NATO.
Discuțiile vizează atât coordonarea militară, cât și identificarea modalităților prin care statele participante pot contribui la întărirea capacităților de apărare din regiune.
Cooperare cu Bulgaria și Turcia
România discută cu Bulgaria și Turcia despre posibilitatea unei colaborări militare mai strânse în bazinul Mării Negre. Cele trei state sunt membre NATO și au un interes comun în menținerea securității maritime și protejarea infrastructurii esențiale.
O eventuală structură comună ar putea facilita coordonarea activităților militare și schimbul de informații între aliați, în funcție de mandatul și atribuțiile care vor fi stabilite.
Marea Neagră are o importanță strategică majoră pentru NATO, în special în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al riscurilor asociate traficului maritim și infrastructurii energetice.
România ar putea contribui și cu noi capabilități navale
Pe lângă punerea la dispoziție a unei locații, România ia în calcul și contribuții suplimentare la capacitățile de apărare din regiune, inclusiv în domeniul naval.
Consolidarea prezenței militare și cooperarea dintre statele riverane ar putea sprijini monitorizarea activităților din Marea Neagră și protejarea infrastructurii critice.
Deocamdată, proiectul se află în etapa discuțiilor, iar detaliile privind organizarea, atribuțiile și contribuțiile fiecărui stat urmează să fie clarificate. Anul 2028 este termenul avut în vedere pentru eventuala operaționalizare a comandamentului.