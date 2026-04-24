Poștăriță din Constanța, condamnată pentru delapidarea banilor de pensii și alocații

O poștăriță din localitatea Cumpăna, județul Constanța, a fost condamnată în primă instanță pentru delapidare, fals și uz de fals, după ce ar fi falsificat semnăturile beneficiarilor pe mai multe mandate de pensii și alocații, oprind banii în scop personal.

Cazul, aflat acum pe rolul Curții de Apel Constanța, vizează fapte petrecute în februarie 2023.

Femeia, angajată ca factor poștal la Poșta Română din 2019, a intrat în atenția autorităților după ce mai mulți pensionari din Cumpăna au reclamat că nu și-au primit banii. În urma verificărilor, s-a constatat că, în sistem, plățile apăreau ca fiind efectuate. Ancheta a stabilit că, în perioada 1-20 februarie 2023, poștărița ar fi falsificat 24 de mandate de plată, completând documentele cu datele beneficiarilor și imitând semnăturile acestora. Prejudiciul total a fost estimat la 45.150 de lei.

Mai mulți beneficiari au fost audiați în dosar. Unul dintre ei a declarat că poștărița i-ar fi cerut să confirme, în cazul unui control, că primise banii, promițându-i că îi va restitui ulterior. Într-un alt caz, familia unui bărbat de 95 de ani a descoperit că semnătura acestuia fusese falsificată, iar drepturile de handicap fuseseră încasate în numele său.

În anchetă, femeia a recunoscut faptele și a invocat probleme financiare personale. Instanța a dispus recuperarea prejudiciului rămas și menținerea sechestrului asupra unor bunuri ale inculpatei. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanța pe 22 aprilie 2026, iar următorul termen este stabilit pentru 28 mai 2026.