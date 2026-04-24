Pensionari lăsați fără bani în Constanța: o poștăriță a falsificat zeci de semnături și le-a furat pensiile oamenilor

Un dosar aflat pe rolul Curtea de Apel Constanța readuce în atenție cazul unei poștărițe din localitatea Cumpăna, acuzată că a lăsat mai mulți pensionari fără bani după ce le-ar fi falsificat semnăturile și ar fi folosit sumele în scop personal.

Femeia, angajată din 2019 la Poșta Română, a fost condamnată în primă instanță la închisoare cu suspendare pentru delapidare, fals și uz de fals.

Cum a fost descoperită frauda

Cazul a ieșit la iveală în februarie 2023, după ce mai mulți pensionari au reclamat că nu și-au primit pensiile. În urma verificărilor, autoritățile au constatat că în sistem plățile figurau ca fiind efectuate.

Ancheta a arătat că, în perioada 1–20 februarie 2023, poștărița ar fi falsificat 24 de mandate de plată. Aceasta ridica banii de la oficiul poștal, îi folosea în interes personal, iar ulterior completa documentele cu datele beneficiarilor și le falsifica semnăturile pentru a acoperi lipsa banilor. Prejudiciul total a fost estimat la 45.150 de lei.

Măsuri dispuse de instanță

Pentru recuperarea prejudiciului, instanța a dispus instituirea sechestrului asupra unui imobil și a unui teren deținute de inculpată în comuna Cumpăna. Chiar dacă o parte din bani a fost recuperată, Poșta Română a rămas cu un minus de peste 22.000 de lei, sumă ce urmează să fie recuperată de la aceasta.

În timpul anchetei, mai mulți beneficiari au povestit că, după ce au reclamat lipsa banilor, ar fi fost contactați de poștăriță și rugați să confirme în mod fals primirea sumelor în cazul unor controale, cu promisiunea că banii vor fi restituiți ulterior. Un alt caz a vizat un bărbat de 95 de ani, în numele căruia ar fi fost încasate peste 2.400 de lei, reprezentând drepturi de handicap, după falsificarea semnăturii.

Inculpata a recunoscut faptele și a invocat inițial probleme financiare personale, legate de divorț și partaj. Ulterior, în instanță, apărarea a susținut că banii ar fi fost folosiți pentru tratamentul unei nepoate grav bolnave, însă această explicație nu a fost acceptată de judecători, conform presei locale.

Dosarul, în faza de apel

La data de 22 aprilie 2026, cauza a ajuns la Curtea de Apel Constanța, unde se judecă apelul. În dosar a fost introdus și un terț interesat, Marius Cătălin Fibisan, cel mai probabil în legătură cu măsurile asigurătorii asupra bunurilor. Următorul termen a fost stabilit pentru 28 mai 2026, când instanța ar putea pronunța o decizie definitivă în acest caz.