Nou protest la Șantierul Naval Mangalia: angajații nu și-au primit salariile de peste 3 luni și cer aprobarea planului de reorganizare

Situația de la Șantierul Naval Mangalia se agravează, după ce angajații au ieșit din nou la protest, reclamând întârzieri salariale care depășesc trei luni. Oamenii spun că nu mai pot continua activitatea în aceste condiții și cer creditorilor să aprobe planul de reorganizare al societății Damen Shipyards Mangalia SA.

Președintele Sindicatului Liber Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a transmis un apel ferm înaintea Adunării Creditorilor programate pentru miercuri, 25 martie: „Pentru ca planul să poată fi confirmat și implementat, este esențial ca Adunarea Creditorilor să aprobe acest plan. În caz contrar, șantierul ar fi expus riscului falimentului.”

Liderul sindical subliniază că menținerea șantierului în funcțiune este singura șansă reală pentru recuperarea creanțelor și pentru protejarea locurilor de muncă: „De acest vot depinde viitorul șantierului și păstrarea locurilor de muncă. Nu analizați decizia doar din perspectiva recuperării creanțelor. Luați în calcul și impactul asupra salariaților. Sunt mii de familii care depind de acest loc de muncă. Falimentul nu este o soluție.”

Gobeajă le cere creditorilor să își asume responsabilitatea și să nu se abțină de la vot: „Puneți capăt acestei situații de criză prelungită care durează de aproape doi ani. Redați angajaților actuali și generațiilor viitoare șansa de a lucra în acest șantier. Decideți prin vot, nu prin absență.”

Protestele angajaților continuă de mai multe zile, iar situația lor financiară este critică. Săptămâna trecută, liderul sindical declara pentru News.ro că mulți dintre salariați nu mai au bani nici pentru mâncare, nici pentru facturi: „Sunt disperați. Refuză să mai muncească pentru că nu mai pot munci pe burta goală.”