Mobilizarea tinerilor constănțeni pentru mediul înconjurător pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră: Campania „România Curată” a ajuns la Cumpăna.

​Organizația Județeană de Tineret a partidului AUR Constanța a desfășurat o amplă acțiune de ecologizare în localitatea Cumpăna, parte a inițiativei naționale intitulată „România Curată”. Tinerii voluntari s-au mobilizat pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră, intervenind pentru igienizarea unei zone.

Potrivit organizatorilor, proiectul urmărește nu doar curățarea propriu-zisă a spațiilor verzi, ci și responsabilizarea civică la nivel național. „Prin această acțiune la Cumpăna, ne dorim să trezim în rândul tinerilor și al tuturor românilor dorința de a avea o țară mai curată și de a trata protejarea mediului înconjurător ca pe o datorie față de viitor”, au transmis reprezentanții organizației de tineret.