Marea Neagră devine tot mai periculoasă. Două nave comerciale au fost lovite de drone, iar marinarii cer să fie duși la mal

Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră provoacă îngrijorare în rândul navigatorilor, tot mai mulți dintre aceștia solicitând să fie debarcați din cauza riscurilor pentru siguranța lor.
În noaptea de luni spre marți, două nave au fost lovite în zona economică exclusivă a Bulgariei. Una dintre ele a fost evacuată, însă în cazul celeilalte, care s-a scufundat, 11 membri ai echipajului sunt dați dispăruți.
Două nave comerciale, atacate cu drone în apropierea Bulgariei
Una dintre navele lovite, Chelsea 3, venea din Turcia și se îndrepta spre Republica Moldova. Vasul, înregistrat la Odesa, se afla la aproximativ 33 de kilometri de coasta Bulgariei în momentul atacului.
Cei 15 membri ai echipajului au fost salvați, însă cinci dintre ei au fost răniți. Potrivit autorităților bulgare, intervenția polițiștilor de frontieră s-a desfășurat în condiții dificile, pe o mare agitată.
O a doua navă, HS Dignity, care urma să ajungă la Brăila, a fost lovită de drone și s-a scufundat în apropiere de Krapets, în Bulgaria. Cinci membri ai echipajului au fost găsiți în siguranță, în timp ce alți 11 sunt căutați.
Incidentele au loc la aproximativ o săptămână după alte atacuri asupra unor nave comerciale în apele Bulgariei și în apropierea României.
Marinarii cer să fie debarcați de teama unor noi atacuri
Sindicatul Liber al Navigatorilor din România primește tot mai multe solicitări din partea marinarilor care nu mai vor să rămână pe navele aflate în zone considerate periculoase.
Adrian Mihălcioiu, președintele sindicatului, a declarat că organizația a primit solicitări de ajutor din partea a două nave chiar în ziua în care au fost raportate noile atacuri. Una dintre acestea ar fi ajuns într-o situație critică, potrivit reprezentantului navigatorilor.
Unii membri ai echipajelor spun că sirenele se aud în timpul nopții și că se tem pentru propria viață. Un șef mecanic de pe o navă a descris situația ca fiind extrem de dificilă, afirmând că trăiește permanent cu teama că ar putea muri.
Alți marinari consideră că navigația dincolo de anumite limite față de coastă nu mai poate fi considerată sigură.
Atacurile afectează și transportul maritim
Riscurile din Marea Neagră au consecințe și asupra companiilor de transport. Alexandru Sîntu, directorul unei firme din domeniu, a avertizat că extinderea atacurilor spre culoarul vestic al Mării Negre ar putea duce la creșterea costurilor de asigurare pentru nave.
Majorarea primelor de asigurare pune presiune suplimentară asupra armatorilor, care trebuie să ia în calcul atât riscurile pentru echipaje, cât și eventualele pierderi materiale și întârzieri în transport.
Potrivit informațiilor prezentate de Știrile PRO TV, peste 120 de nave au fost atacate în Marea Neagră de la începutul războiului.
Bulgaria cere sprijin pentru investigarea atacurilor
Autoritățile bulgare au anunțat că au informat reprezentanții țării la NATO și Uniunea Europeană despre incidente. Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a declarat că urmează să discute și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în legătură cu atacurile asupra navelor comerciale.
Investigațiile trebuie să clarifice circumstanțele fiecărui incident și originea atacurilor. Între timp, operațiunile de căutare a marinarilor dispăruți continuă, iar navigatorii solicită măsuri care să le ofere mai multă siguranță în timpul traversării Mării Negre.