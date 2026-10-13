Marea Neagră devine tot mai periculoasă. Două nave comerciale au fost lovite de drone, iar marinarii cer să fie duși la mal

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 oct. 2026, 19:27

Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră provoacă îngrijorare în rândul navigatorilor, tot mai mulți dintre aceștia solicitând să fie debarcați din cauza riscurilor pentru siguranța lor.

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