Mai mulţi medici contestă desfiinţarea unei linii de gardă de la Secţia Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Judeţean Constanţa

Sursă: realitatea.net

Mai mulţi medici de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa contestă desfiinţarea unei linii de gardă de la Secţia Obstetrică-Ginecologie şi susţin că prin această măsură este pusă în pericol viaţa mamelor şi a nou-născuţilor.

Ei au transmis o scrisoare deschisă către preşedintele României, premier, ministrul Sănătăţii şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa în care explică pericolele reducerii la două linii de gardă şi în care solicită suspendarea hotărârii, dar şi declanşarea unui control al Ministerului Sănătăţii în acest caz. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa au transmis că una dintre liniile de gardă pentru Obstretică-Ginecologie a fost reorganizată pentru a permite înfiinţarea unei linii de gardă pentru specialitatea Gastroenterologie.

Cei 20 de medici semnatari ai scrisorii deschise au afirmat că au ales această metodă de a se adresa public autorităţilor locale şi centrale pentru a semnala şi a protesta faţă de o decizie luată de conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, despre care susţin că pune în pericol viaţa şi sănătatea mamelor şi a nou-născuţilor din judeţul Constanţa.

Ei au explicat că, în 28 mai, prin Hotărârea Comitetului Director nr. 14 emisă de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Constanţa şi semnată de managerul Raluca Ştefan, s-a aprobat "transferul unei linii de gardă continue a specialităţii Obstetrică-Ginecologie către specialitatea de Gastroenterologie", începând din 1 iunie.

"În urma acestei măsuri, garda de Obstetrică-Ginecologie va fi redusă de la 3 (trei) medici la doar 2 (doi) medici, pentru o clinică ce însumează 90 de paturi şi care deserveşte, în regim continuu, întreaga populaţie a judeţului Constanţa şi a zonelor limitrofe, inclusiv prin Unitatea de Primiri Urgenţe compartiment Obstetrică-Ginecologie", au transmis medicii.

Ei au precizat că linia 3 se ocupa cu preluarea continuă, 24 de ore din 24 de ore, a urgenţelor obstetricale şi ginecologice prezentate la Unitatea de Primiri Urgenţe compartiment Obstetrică-Ginecologie, a doua linie de gardă îngrijeşte cazurile de ginecologie internate pe secţie, inclusiv urgenţele chirurgicale ginecologice (hemoragii, sarcini extrauterine rupte etc.), iar linia 1 are sub observaţie cazurile de obstetrică de pe secţie, Blocul Operator şi Sălile de Naşteri, cu coordonarea întregii activităţi de gardă.

"Colectivul medical al Clinicilor Obstetrică-Ginecologie I şi II nu a fost consultat în privinţa acestei modificări. Hotărârea a fost comunicată ulterior medicului şef de secţie, iar din cuprinsul ei rezultă că s-a urmărit, în realitate, organizarea unei linii de gardă pentru specialitatea Gastroenterologie prin sacrificarea unei linii de gardă dintr-o specialitate de urgenţă vitală - Obstetrică", se mai arată în scrisoarea deschisă.

Medicii susţin că măsura este nesigură din punct de vedere medical.

"Pune în pericol viaţa mamelor şi a nou-născuţilor. Patologia obstetricală (hemoragia post-partum, suferinţa fetală acută, prolapsul de cordon, ruptura uterină, eclampsia, dezlipirea de placentă) impune intervenţie în minute. Cu doar 2 medici de gardă pentru 90 de paturi de secţie, Unitatea de Primiri Urgenţe compartiment Obstetrică-Ginecologie, Bloc Operator şi Săli de Naşteri, este matematic imposibil ca asistenţa să fie asigurată simultan în toate sectoarele", au explicat medicii.

Ei au adăugat că două persoane nu pot fi prezente în trei locaţii, arătând că Unitatea de Primiri Urgenţe compartiment Obstetrică-Ginecologie, secţia de Ginecologie şi Sălile de Naşteri/ Blocul Operator se află în spaţii fizice diferite.

Medicii au explicat şi faptul că o cezariană de urgenţă blochează doi medici în Blocul Operator, iar apariţia unei hemoragii ginecologice sau a altei urgenţe obstetricale nu mai poate fi onorată, iar Unitatea de Primiri Urgenţe şi restul secţiei rămân complet descoperite.

Semnatarii scrisorii deschise au precizat că înţeleg necesitatea organizării unei linii de gardă pentru Gastroenterologie, însă aceasta nu poate fi creată prin sacrificarea unei specialităţi de urgenţă vitală precum Obstetrica, în care timpul de intervenţie se măsoară în minute, iar fiecare gardă coordonează naşteri care nu pot fi amânate sau redirecţionate.

În documentul adresat preşedintelui României, prim-ministrului, ministrului Sănătăţii şi preşedintelui CJ Constanţa medicii au solicitat, printre altele, să se verifice dacă această decizie a fost luată cu acordul Ministerului Sănătăţii sau al DSP Constanţa, să fie suspendată hotărârea şi să fie menţinute cele trei linii de gardă la Secţia Obstetrică-Ginecologie şi să fie declanşat un control prin Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii sau prin DSP Constanţa care să aibă ca obiect modul de organizare a activităţii de gardă în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi legalitatea actelor administrative emise în acest sens.

În replică, reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa au precizat că "reorganizarea liniilor de gardă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă s-a realizat în conformitate cu prevederile legale şi în funcţie de necesităţile medicale existente la nivelul unităţii sanitare, având ca obiectiv principal asigurarea continuităţii actului medical pentru pacienţi".

Ei au menţionat că în cadrul secţiei Obstetrică-Ginecologie au existat trei linii de gardă, iar una dintre acestea a fost reorganizată pentru a permite înfiinţarea unei linii de gardă pentru specialitatea Gastroenterologie, adăugând că s-a avut în vedere necesitatea tot mai mare de servicii medicale în această zonă.

"Decizia a fost luată în urma analizelor interne privind adresabilitatea şi nevoile medicale ale spitalului, fără a afecta continuitatea asistenţei medicale pentru pacientele secţiei Obstetrică-Ginecologie. Consiliul Judeţean Constanţa şi conducerea spitalului rămân deschise dialogului cu personalul medical, în interesul unei bune funcţionări a serviciilor medicale şi al pacienţilor", au afirmat reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa.