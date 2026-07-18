Nicolae Vlahu (senator AUR): „Legea penală mai favorabilă nu se aplică în funcție de bugetul prejudiciat. Legea este lege!“

Senatorul AUR Nicolae Vlahu acuză fostele majorități parlamentare care s-au succedat începând cu anul 2018 că nu și-au îndeplinit obligațiile constituționale care cereau punerea în aplicare a Deciziei nr. 297/2018 emisă de CCR. Nicolae Vlahu solicită tragerea la răspundere a tuturor politicienilor care nu au pus Codul penal în acord cu deciziile Curții, fapt care a dus la apariția unui dublu standard juridic după decizia CJUE sub pretextul că legea nu se poate aplica în funcție de bugetul prejudiciat.

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