Advertising
Politica· 1 min citire
Noi consultări la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare. Nicușor Dan, discuții cruciale privind miliardele din PNRR-SURSE
FOTO: Arhivă
Publicat17 iul. 2026, 07:25
SursăRealitatea PLUS
Noi consultări între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție privind formarea viitorului Guvern ar putea avea loc abia săptămâna viitoare, potrivit surselor Realitatea PLUS. În lipsa unui acord politic, România ar putea avea un Executiv cu puteri depline abia în a doua jumătate a lunii august, în timp ce întârzierea negocierilor pune presiune și asupra calendarului legislativ necesar pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Citește și
- 07:09Donald Trump acuză China de ”cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie”
- 23:58Casa Albă transmite un mesaj neașteptat despre Iran. Trump nu renunță la diplomație
- 16:45Diana Șoșoacă, trimisă în judecată în dosarul jurnalistei de la RAI Uno. Procurorii o acuză de lipsire de libertate
- 15:30Primele decizii de la Cotroceni. Referendumul inițiat de Nicușor Dan va fi inclus în noul Cod al Urbanismului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News