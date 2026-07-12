Criză alimentară la orizont. Cum ne va afecta „Super El Niño” în următorii ani

Publicat 12 iul. 2026, 12:09 Actualizat 12 iul. 2026, 12:10 Sursă Realitatea.Net

Schimbările climatice extreme devin un factor major de risc pentru stabilitatea economică globală. Analizele recente ale specialiștilor indică faptul că iminentul fenomen meteorologic „Super El Niño” are potențialul de a declanșa o criză severă a prețurilor alimentare pe întreg globul. Acest fenomen de amploare va perturba lanțurile de aprovizionare, iar economiștii estimează că efectele sale inflaționiste vor continua să pună presiune pe piețe în următorii doi ani.

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