Incendiu la subsolul unui imobil din Constanța: 26 de persoane evacuate

Un incident a avut loc marți, 5 mai 2026, pe strada Soveja din Constanța, unde subsolul unui imobil a fost inundat cu fum.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a intervenit după ce a fost semnalată prezența fumului în clădire. Potrivit primelor informații, 10 persoane s-au autoevacuat, iar alte 16 persoane au fost evacuate de echipajele de intervenție, numărul total al celor scoși din imobil ajungând la 26.

Focul ar fi izbucnit la subsolul blocului, unde au ars materiale de construcție pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. În zonă se desfășurau lucrări de construcție și reparații, iar în jurul subsolului se observau săpături. Surse de la fața locului au precizat că în subsol se aflau materiale ușor inflamabile, precum polistiren și cartoane, care ar fi putut favoriza degajarea fumului, potrivit ziuaconstanta.ro .

Din fericire, nu a fost necesară intervenția Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, semn că nu au fost raportate victime sau persoane care să necesite îngrijiri medicale.