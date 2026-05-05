Unitatea 2 a Centrala Nucleară de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în urma unei defecțiuni tehnice, fără riscuri pentru siguranță
Unitatea 2 a Centrala Nucleară de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea luni seara, în urma unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a instalației, a anunțat Nuclearelectrica.
Potrivit unui raport transmis către Bursa de Valori București, oprirea automată a avut loc în condiții de siguranță, toate sistemele funcționând conform parametrilor proiectați pentru astfel de situații. Reprezentanții companiei au subliniat că mecanismele de protecție au răspuns corespunzător, fără a exista riscuri pentru funcționarea reactorului.
De asemenea, Nuclearelectrica a precizat că incidentul și lucrările de remediere nu au niciun impact asupra securității nucleare, asupra personalului, populației sau mediului înconjurător. Intervențiile necesare sunt în desfășurare pentru remedierea problemei și reconectarea unității la sistemul energetic național în condiții de siguranță.
