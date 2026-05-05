Restricții de trafic pe Autostrada Soarelui, spre Constanța

Șoferii care circulă marți, 5 mai 2026, pe Autostrada A2 București–Constanța, pe sensul de mers către litoral, sunt avertizați să circule cu atenție sporită din cauza unor restricții temporare de trafic.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, măsurile sunt valabile în intervalul orar 07:00–18:00, pe tronsonul cuprins între kilometrii 197+500 de metri și 199, chiar înainte de intrarea în municipiul Constanța.

Restricțiile au fost instituite pentru efectuarea unor lucrări de reparații la partea carosabilă. Intervențiile presupun frezarea asfaltului deteriorat și așternerea unui nou covor asfaltic, lucrări necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație pe această porțiune intens tranzitată. Pe durata lucrărilor, traficul este restricționat pe una dintre benzi, iar circulația se desfășoară cu limită de viteză de 60 km/h.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă, să reducă viteza și să manifeste prudență la schimbarea benzii de circulație. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să semnalizeze din timp orice manevră și să se asigure corespunzător, pentru a evita producerea unor accidente. Măsurile sunt menite să protejeze atât participanții la trafic, cât și muncitorii care intervin pe carosabil.