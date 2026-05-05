Anca Alexandrescu: „Este o mizerie ce face Bolojan! Secretizează documente pe ultima sută de metri”

Cu doar câteva ore înainte de votul moțiunii de cenzură, apar acuzații privind modul în care ar fi gestionate anumite documente sensibile în ședința de Guvern convocată de Ilie Bolojan. Potrivit unor informații pe surse, ședința ar fi fost convocată pentru a introduce la categoria „confidențial” anumite documente, inclusiv legate de acorduri internaționale precum Mercosur. În acest context, jurnalista Anca Alexandrescu a confirmat că informațiile nu sunt doar la nivel de zvon, conform Realitatea PLUS.

„Confirm, este reală această chestiune. Nu este doar o informație pe surse, vă confirm și eu, am verificat-o cu oamenii care au coloană vertebrală în interiorul Guvernului și care, evident, semnalează tot ceea ce încearcă Ilie Bolojan pe ultima sută de metri. Păi nu face altceva decât să arate că totul are un scop ascuns, că nu face nimic în interesul românilor și al României, ci are o agendă ascunsă care, evident, nu vine de la București, ci vine de la Bruxelles, de la Paris, de la Berlin și din alte capitale care i-au susținut să dea lovitura de stat în decembrie 2024 și să se pună la guvernare.

Este ultima lor zbatere, ultima lor încercare. Ceea ce pot să vă spun este că astăzi, când va pica guvernul, va rămâne acest guvern interimar care va putea doar să administreze, dacă Nicușor Dar rezolvă rapid această criză provocată de Ilie Bolojan, care s-a legat cu lanțuri de scaun, aceste documente pot fi desecretizate, evident, foarte rapid de următorul guvern. Este o mizerie ceea ce face Bolojan, repet, nu face decât altceva să confirme că scopul pe care l-a avut n-a fost în favoarea românilor și a României”, a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Anca Alexandrescu spune ce urmează după votul din Parlament

S-a adus în discuție și modelul altor țări, precum Polonia, unde astfel de dezbateri se fac cu presa la masă. Contrastul este evident și pune sub semnul întrebării lipsa de transparență din instituțiile României.

„Pentru că din fericire pentru ei și din nefericire pentru noi, acolo, spre deosebire de România, avem un președinte care își iubește țara, Karol Navrotsky, care a făcut nenumărate gesturi care au arătat că nu se aliniază celor de la Bruxelles la ordinul lor, ci au pus pe primul loc țara lor. La noi s-a întâmplat exact invers. De fapt, asta este și bătălia. La noi, cei care conduc astăzi România, din decembrie 2024, pun pe primul loc Ucraina, Moldova și alte capitale ale lumii, în dauna Bucureștiului. Este foarte clar lucrul acesta, nu mai este niciun dubiu. Mă surprinde însă de unde a găsit peste noapte bani domnul Bolojan pentru a da acele hotărâri de guvern bune, de altfel, repară niște nedreptăți sau mulțumește niște categorii de oameni pe care le-a nedreptățit. Spunea că țara este într-o situație foarte proastă, iată, peste noapte a găsit bani și pentru primari, înțeleg că a găsit bani și pentru profesori și mă bucur foarte tare. Sper să fi găsit și cei 9.000 de lei pentru veteranii de război, pentru că decembrie nu a vrut să le dea cei 300 de lei ca ajutor de încălzire și sper să se gătească și banii pentru pensionari, pentru persoanele cu dizabilități și pentru toate categoriile care au fost nedreptățite.

„Urmează o perioadă complicată”

După votul din Parlament urmează o perioadă complicată, indiferent de ceea ce se va întâmpla, pentru că sunt foarte multe lucruri de recuperat. România nu este într-o situație bună. Deciziile pe care ele Bolojan le-a luat s-au dovedit a fi proaste din punct de vedere economic, o spun toți specialiștii, așa că va fi foarte complicat. Nu se așteaptă nimeni ca peste noapte situația să se schimbe, dar dacă va veni un guvern responsabil, eu sper un guvern de reconciliere națională, ar fi singura variantă și dacă se organizează alegeri anticipate, ceea ce este greu de crezut pentru că Nicușor Dan a spus clar că nu-și dorește această variantă, România va putea să-și revină într-un timp rezonabil, poate 2-3 ani de zile, să nu încurajăm teoriile că peste noapte vine cineva și ne întoarcem la ceea ce era acum 10 luni de zile. Va fi foarte complicat pentru că stricăciunile pe care le-a provocat guvernul Bolojan sunt adânci și multe și va dura până când se vor găsi banii necesari și se vor lua măsurile necesare pentru a repara aceste nedreptăți”, a mai declarat Anca.

În funcție de rezultatul votului din Parlament, România ar putea intra într-o perioadă de tranziție, cu un guvern interimar și negocieri pentru o nouă majoritate. În același timp, rămâne de văzut dacă documentele aflate acum în discuție vor fi făcute publice sau vor rămâne în continuare clasificate.