DSP a închis târgul din Portul Turistic Mangalia

Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța a anunțat sancționarea administratorilor târgului neamenajat din zona Portului Turistic Mangalia, în urma unui control desfășurat duminică, 26 aprilie.

Verificarea a fost realizată de Serviciul de Control în Sănătate Publică, în colaborare cu o comisie mixtă din cadrul Instituției Prefectului Județului Constanța.

Acțiunea a vizat legalitatea funcționării spațiului comercial, unde erau vândute produse cu risc ridicat, precum lactate și carne, dar și legume și fructe. În urma controlului, inspectorii sanitari au descoperit deficiențe grave de igienă, care puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor.

Printre principalele nereguli constatate s-au numărat lipsa apei curente, necesare atât pentru igiena comercianților, cât și pentru desfășurarea în siguranță a activităților specifice, precum și lipsa toaletelor mobile care să poată fi igienizate și dezinfectate corespunzător.

Advertising

Ca urmare a problemelor identificate, autoritățile au dispus limitarea activității târgului până la asigurarea tuturor condițiilor igienico-sanitare prevăzute de lege. De asemenea, UAT Mangalia a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 12.000 de lei, conform prevederilor HG 857/2011.

DSP Constanța a transmis că siguranța alimentară și respectarea normelor de igienă în spațiile comerciale rămân priorități, iar astfel de controale vor continua pentru prevenirea riscurilor de îmbolnăvire a populației.