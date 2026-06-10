Reguli de siguranță sporite în Portul Constanța

În Portul Constanța au fost introduse măsuri suplimentare de siguranță pentru manipularea, încărcarea, descărcarea și depozitarea îngrășămintelor chimice care pot conține precursori de explozivi.

Decizia vine după incidentul produs în dana 78, unde o dronă ucraineană s-a autodetonat, determinând autoritățile portuare să solicite respectarea strictă a legislației în domeniu.

Îngrășămintele care conțin nitrat de amoniu și au o concentrație de azot mai mare de 16% sunt încadrate în categoria precursorilor de explozivi. Persoanele fizice și juridice care comercializează, utilizează sau dețin astfel de produse trebuie să se înregistreze în platforma electronică e-ARM. Totodată, operatorii economici sunt obligați să păstreze o evidență detaliată a tranzacțiilor într-un registru special gestionat prin aceeași aplicație, potrivit cugetliber.ro .

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime a cerut și respectarea normelor privind proiectarea depozitelor de azotat de amoniu, precum și a instrucțiunilor din fișele tehnice de securitate. Scopul măsurilor este prevenirea incidentelor, creșterea conformării cu legislația și menținerea unui nivel ridicat de siguranță în incinta portuară.