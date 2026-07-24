Radu Miruță, despre drona doborâtă: „Indiciile incipiente conduc către un model de proveniență rusească”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri, că primele indicii arată că drona doborâtă de un avion F-16 în zona Padina-Pogoanele, județul Buzău, ar fi fost de tip Geran-2, de proveniență rusească. Aeronava fără pilot a fost interceptată și doborâtă de Forțele Aeriene Române deasupra unei zone nelocuite.

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