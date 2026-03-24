Final de fugă pentru trei condamnați: capturați pe Aeroportul din Bacău după ani petrecuți în Italia

O urmărire în trafic s-a încheiat cu focuri de armă în Argeș, după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a provocat un accident.

Cei trei, cu vârste între 30 și 36 de ani, erau condamnați definitiv la pedepse cu închisoarea pentru tentativă de omor, în același dosar.

Potrivit autorităților, aceștia erau dați în urmărire internațională de la începutul lunii, după ce instanța i-a condamnat la pedepse de cel puțin 3 ani și 4 luni de detenție.

După pronunțarea sentinței, polițiștii nu i-au mai găsit la domiciliu, deoarece fugiseră din țară încă din 2023, imediat după comiterea faptei.

Ancheta a stabilit că cei trei au agresat violent un bărbat din localitate, pe fondul unui conflict personal. Atacul ar fi fost motivat de faptul că victima se căsătorise cu fosta parteneră a unuia dintre agresori.

După mai mulți ani petrecuți în străinătate, suspecții au revenit în România cu avionul, pe o cursă din Roma, moment în care au fost identificați și opriți de polițiștii de frontieră. Aceștia urmează să fie încarcerați pentru executarea pedepselor stabilite de instanță.