Faliment la Șantierul Naval Mangalia: planul de reorganizare respins, mii de locuri de muncă în pericol

Situație critică la Șantierul Naval Mangalia. În cadrul Adunării Generale a Creditorilor desfășurate astăzi, 25 martie, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societății, ceea ce duce automat la eșuarea procedurii de redresare și deschiderea falimentului.

Intrarea în faliment presupune inventarierea și valorificarea forțată a activelor companiei, în scopul acoperirii datoriilor către creditori. Practic, compania intră într-un proces de lichidare, cu efecte directe asupra activității și angajaților.

Blocul Național Sindical avertizează asupra impactului social major al acestei decizii. „Consecințele sunt extrem de grave pentru angajați. Odată cu radierea societății, contractele individuale de muncă vor înceta, iar salariații își vor pierde locurile de muncă. Este nevoie de intervenția urgentă a statului pentru protejarea celor afectați”, au transmis reprezentanții organizației.

Contextul este cu atât mai tensionat cu cât angajații șantierului nu și-au primit salariile de peste trei luni, situație care a generat deja proteste și nemulțumiri în rândul muncitorilor.

Într-un punct de vedere oficial, Damen Holding susține că a analizat planul de reorganizare propus, însă acesta nu prevede rambursarea investițiilor și împrumuturilor acordate de companie, ceea ce ar genera pierderi semnificative.

Reprezentanții Damen afirmă că rămân deschiși dialogului și identificării unor soluții alternative, dar subliniază că orice sprijin viitor pentru șantier trebuie să fie realizat într-un cadru echitabil pentru toate părțile implicate.

În aceste condiții, viitorul Șantierului Naval Mangalia rămâne incert, iar impactul economic și social la nivel local se anunță unul major.