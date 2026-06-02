Crimă infiorătoare în centrul orașului Piatra Neamț. Un polițist a murit în mijlocul străzii, după ce a fost înjunghiat. Agresorul ar fi propriul său fiu - VIDEO

Crimă înfiorătoare în centrul orașului Piatra-Neamț. Un fost polițist rutier, care lucra în prezent la Serviciul de Permise și Înmatriculări, a murit în plină stradă, într-o zonă animată a orașului, după ce a fost înjunghiat cu sălbăticie de propriul său fiu, după cum relatează presa locală. Atenție, urmează detalii cu un impact emoțional foarte puternic, în special asupra minorilor.

Scene de o violență greu de imaginat au avut loc luni seară, în jurul orei 21.00, potrivit publicației locale vestea.net .

Martorii au relatat că bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, ar fi fost lovit în repetate rânduri cu cuțitul chiar de fiul său, un tânăr abia trecut de 20 de ani, care a și fost reținut.

Potrivit informațiilor obținute de Vestea din surse neoficiale, dar concordante, victima este Ciprian Verdeș, polițist în cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească motivul atacului și circumstanțele exacte ale tragediei.