Alertă energetică în Republica Moldova. Principala linie prin care se importă curent electric din România este întreruptă

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, principalul canal de import al energiei electrice din România în Republica Moldova, a căzut de sub tensiune luni seară, potrivit datelor Moldelectrica.

Ministerul Energiei a confirmat către News Maker defecțiunea, fără a oferi o explicație privind cauza avariei.

„Se lucrează la identificarea defecțiunii și la remedierea acesteia. Vom reveni cu detalii când vom avea informații mai precise. În acest moment, echipele de inspecție nu au ajuns încă la fața locului”, a declarat ministerul.

Potrivit relatărilor din presa ucraineană, dar a a activării Ro-Alert în România, Odessa este atacată luni seară de drone și nu există electricitate într-o parte a orașului.

Ultima dată când linia electrică Isaaccea-Vulcănești a fost întreruptă a fost la sfârșitul lunii ianuarie. Atunci, majoritatea orașelor și satelor din Moldova au rămas fără curent electric din cauza unei pene de curent la rețea. În Chișinău, troleibuzele s-au oprit brusc, semafoarele erau stinse, iar zeci de oameni au rămas blocați în lifturi.

Potrivit Ministerului Energiei, pana parțială de curent a fost cauzată de probleme la rețeaua electrică a Ucrainei. Incidentul s-a produs din cauza înghețului de pe liniile electrice în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.