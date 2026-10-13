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Accident mortal pe Bulevardul Mamaia, în Constanța. Un bărbat de 49 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină

Mașină de poliție

Mașină de poliție

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Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat13 oct. 2026, 10:29
Actualizat13 oct. 2026, 10:46
SursăRealitatea.net

Un bărbat în vârstă de 49 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în noaptea de luni spre marți, 12 spre 13 octombrie, pe bulevardul Mamaia din Constanța, în zona Pescărie. Pietonul a fost lovit de un autoturism condus de o tânără de 19 ani. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă leziunile suferite au fost prea grave. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, accidentul a fost semnalat în jurul orei 00:40, în dimineața zilei de 13 octombrie. Din cercetările preliminare a reieșit că o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui autoturism, ar fi acroșat un pieton care ar fi traversat strada printr-un loc nepermis.

Medici au încercat să-l salveze pe bărbat

La locul accidentului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, precum și un echipaj SMURD. Victima a fost găsită în stop cardio-respirator și prezenta politraumatisme majore. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă bărbatul nu a răspuns intervenției și a fost declarat decedat la fața locului.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest

După accident, conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, potrivit informațiilor comunicate de IPJ Constanța. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a clarifica modul în care s-a produs impactul.


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