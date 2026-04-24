A câștigat 44 de milioane de euro la loto, dar și-a mințit soția zile întregi

Un bărbat din Bavaria, sudul Germania, a devenit peste noapte multimilionar după ce a câștigat marele premiu la loterie, în valoare exactă de 44.200.989,10 euro.

Potrivit Lotto Bayern, acesta este al patrulea cel mai mare câștig individual din istoria jocului 6 din 49. Cu toate acestea, vestea nu a ajuns imediat nici măcar la soția sa, bărbatul alegând să păstreze secretul câteva zile, până când a reușit să proceseze șocul.

Numerele câștigătoare au fost extrase pe 25 martie, însă organizatorii nu au știut inițial cine este norocosul, deoarece biletul fusese jucat anonim. Abia ulterior, câștigătorul a contactat autoritățile pentru a-și revendica premiul.