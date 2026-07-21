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Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier ar fi explodat și este în flăcări, la câteva zeci de kilometri de Sulina

Mina pe Marea Neagra

Mina pe Marea Neagra

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat21 iul. 2026, 08:43
Actualizat21 iul. 2026, 09:11
Sursărealitatea.net

O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe. Nava avea ca desinație portul Sulina, iar potrivit Realitatea Plus, deflagrația ar fi fost provocată de contacul cu o mină marină.

Ar fi vorba despre nava Gas Lisbon, care transportă gaz petrolier lichefiat (LPG), potrivit presei locale.

Portalul de navigatie Marine traffic confirmă faptul că nava se află pe Marea Neagră și că în acest moment staționează.

Există suspiciunea că explozia ar fi fost provocată de contactul cu o mină marină, însă informația nu este, deocamdată, confirmată.

Nave ale ARSVOM au intervenit pentru salvarea echipajului și au adus la mal cele 14 persoane aflate la bord. Trei membri ai echipajului ar fi suferit răni ușoare.

Conform unei alerte de navigație, nava se află în flăcări și există pericol de explozie, motiv pentru care toate navele din apropiere au fost avertizate să păstreze o distanță de cel puțin trei mile marine.

Potrivit Realitatea Plus, autoritățile rămân în stare de alertă și din cauza riscului ridicat de poluare.

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